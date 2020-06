Climatizzatore auto, l’importanza della manutenzione

L’estate è arrivata, le temperature si sono alzate, ed è il momento in cui si utilizza maggiormente il climatizzatore cat e il sistema di rinfrescamento dell’autovettura. I climatizzatori in auto funzionano più o meno come quelli di casa: l’impianto è composto da un serbatoio, un circuito di tubi percorsi da uno specifico gas refrigerante e da un compressore, che si attiva grazie al motore dell’auto. L’aria calda aspirata dall’esterno dell’autovettura entra a contatto con il gas refrigerante. La temperatura si abbassa e l’aria perde umidità, che viene scaricata sotto forma di condensa dal radiatore, rinfrescando così l’abitacolo.

L’importanza della manutenzione

Così come siamo abituati a fare per l’aria condizionata di casa, anche quella dell’auto deve essere regolarmente manutenuta. Un impianto di climatizzazione auto che non funziona correttamente, oltre a non rinfrescare, influisce negativamente sul consumo di carburante e potrebbe generare sgradevoli odori all’interno della vettura. Per effettuare una corretta manutenzione, è necessario quindi controllare periodicamente il livello del liquido refrigerante e controllare il livello dell’olio nel compressore. È consigliabile, poi, pulire accuratamente l’impianto per rimuovere polvere e batteri e sostituire il filtro anti – polline.

I pezzi di ricambio

Un impianto di climatizzazione, sottoposto a regolare manutenzione, può durare anni senza manifestare alcun malfunzionamento. Basta sostituire tempestivamente i componenti danneggiati o usurati.