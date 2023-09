Gomme invernali, dove e quando saranno obbligatorie in Piemonte

In base a quanto stabilito dal Codice della Strada, gli enti proprietari o gestori delle strade pubbliche hanno facoltà di imporre l’obbligo di circolare con apposito equipaggiamento invernale. Il Ministero dei Trasporti ha poi colmato il vuoto normativo, individuando un lasso di tempo ‘standard’ (15 novembre – 15 aprile) per garantire la necessaria uniformità da parte degli enti e delle amministrazioni competenti.

Gli pneumatici invernali sono obbligatori lungo la maggior parte delle strade extraurbane, in special modo quelle montane e pedemontane, in quanto maggiormente interessate da precipitazioni atmosferiche, fenomeni nevosi e temperature rigide. Le gomme da usare in contesti ambientali e climatici di questo tipo sono contrassegnate dalla marcatura M+S, come quelle che si possono trovare anche online nel catalogo di e-commerce specializzati quali euroimportpneumatici.com.

Pneumatici da neve in Piemonte: dove saranno obbligatori

Le norme concedono, di base, una certa autonomia decisionale agli enti locali, che possono disporre periodi di obbligo più brevi (o più lunghi) in relazione a precise esigenze di gestione del traffico. Anche le ordinanze non vengono promulgate tutte allo stesso modo; alcune vengono rinnovate anno per anno, altre fissano i termini dell’obbligo di circolazione con gomme da neve in maniera permanente.

Per le autostrade e le strade statali, si può riferimento alla nota stampa pubblicata ad inizio novembre di ogni anno dal sito dell’ANAS. In genere l’elenco delle arterie viarie interessate dal provvedimento non cambia in maniera sostanziale; al contempo, alcuni eventuali cambi gestionali possono rendere necessario un aggiornamento periodico. Nel comunicato diramato lo scorso anno, ad esempio, l’ANAS specificava che “l’elenco delle strade interessate dal provvedimento è stato aggiornato con i circa 930 km di strade ex provinciali rientrate nel perimetro gestionale di Anas a maggio 2021. Sommati alle direttrici storiche già in gestione, oggi la rete Anas raggiunge, in Piemonte, circa 1615 km di estensione. Al fine di razionalizzare la rete Anas nel contesto regionale, nel corso dell’ultimo anno alcune tratte sono state rinominate“.

Per quanto concerne, invece, le strade provinciali, il quadro dei provvedimenti amministrativi è più variegato.

La Città Metropolitana di Torino ha disposto, con una determinazione dirigenziale del 2021, l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve dal 15 novembre al 15 aprile per tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori e motocicli. L’obbligo scatta dal 1° novembre al 30 aprile per alcune strade dei seguenti comprensori alpini, ovvero:

Val Pellice, Chisone e Germanasca;

Val di Susa e Val Sangone;

Valli di Lanzo;

Valli Orco e Soana.

Nella Provincia di Cuneo è in vigore l‘ordinanza 758 del 2012, che regolamenta la circolazione sulle strade provinciali in inverno; il dispositivo stabilisce che “in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, è fatto obbligo di circolare su tutti i tratti di strada di competenza della Provincia di Cuneo con veicoli muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso“.

In provincia di Asti, sulle strade provinciali le gomme da neve sono obbligatorie dal 15 novembre al 31 marzo, come stabilito dall’ordinanza n. 71 del 30 novembre 2010.

La Provincia di Alessandria, nel 2012, ha disposto l’obbligo di pneumatici invernali dal 15 novembre al 31 marzo “su tutte le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza”; il provvedimento è valido anche al di fuori del periodo indicato “in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.

Nelle altre provincie piemontesi, il periodo di vigenza dell’obbligo va dal 15 novembre al 15 aprile; fa eccezione la sola provincia di Biella, sulle cui strade di pertinenza la il termine della decorrenza è anticipato al 15 marzo “di ogni anno solare”.