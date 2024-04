Andreas Mikkelsen Aal via del Rally Regione Piemonte

Qualcosa bolliva in pentola da giorni. Ma al quartier generale del Cinzano Rally Team le bocche si sono tenute perentoriamente cucite fino alla conferma giunta da Hyundai Motorsport. Andreas Mikkelsen sarà al via della gara albese a bordo della vettura della casa di coreana. Il pilota del team Hyundai Motorsport, dopo aver partecipato al Rally di Montecarlo ed in preparazione al prossimo appuntamento del WRC in Croazia, andrà ad arricchire un elenco iscritti come al solito di grande qualità dove non mancano nomi particolarmente pregiati del panorama rallistico mondiale. Mikkelsen sarà al via del #RA PLUS, la gara che affianca la sfida tricolore del rally albese. Un appuntamento che si arricchisce di una presenza che amplifica l’attrazione e che non mancherà di regalare ulteriore adrenalina e spettacolo.

“Non vedo l’ora di essere ad Alba,” ha dichiarato Andreas. “E’ passato molto tempo da quando sono stato in auto al Rally di Montecarlo, è fantastico poter utilizzare un evento di questo tipo per rafforzare il feeling con la vettura in vista del Rally di Croazia WRC. Non farò un test prima di questo rally per cui è una buona occasione per provare la macchina, sono molto felice di tornare alla guida.”