Balletti Motorsport ritorna in Trentino

Trascorsa una dozzina di giorni dalla soddisfacente trasferta al Valsugana Historic Rally, un nuovo duplice impegno vede lo staff della Balletti Motorsport in preparazione per tornare nella provincia di Trento dove, nel fine settimana a venire, si disputeranno sia il Rallye San Martino sia la cronoscalata Trento – Bondone. Solitamente posizionate in altri periodi della stagione sportiva, entrambe le gare si svolgono per la prima volta nel mese di giugno e, fatto alquanto singolare, condividendo lo stesso fine settimana.

Abbinato al moderno valevole per il Trofeo Italiano Rally, il Rallye San Martino Historique torna dopo un anno di assenza e conterà al via anche due vetture assistite dalla Balletti Motorsport; se per la Porsche 911 RS di Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro, la presenza a San Martino di Castrozza e praticamente un rito visto il gran numero di partecipazioni nelle scorse edizioni, tutt’altro sarà per la Subaru Legacy 4WD, recente vincitrice del Valsugana, che sarà affidata per la prima volta al locale Maurizio Pioner affiancato da Daiana Darderi. La gara si correrà tra le giornate di venerdì 14 giugno che prevede lo svolgimento della prova spettacolo tra le strade di San Martino di Castrozza, mentre al sabato saranno sei i tratti cronometrati per una novantina abbondante di chilometri competitivi.

Una seconda Porsche 911 RSA anch’essa del 2° Raggruppamento, sarà al via della Trento – Bondone con al volante lo specialista Umberto Pizzato pronto ad affrontare l’impegnativo percorso della gara più lunga del panorama coi suoi oltre 17 chilometri da affrontare nella giornata di domenica 16, in un’unica manche.