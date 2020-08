Bennett vince la Gran Piemonte

La terza corsa ciclistica nell’Astigiano nello spazio di pochi giorni, in attesa del Giro d’Italia il 23 ottobre con arrivo in piazza Alfieri, ha regalato spettacolo. Sotto la pioggia sorride George Bennett. Il capitano della Jumbo-Visma, che conquista la vittoria. Decisivo il suo scatto sulla salita di La Morra a 8 km dalla conclusione, con cui ha fatto il vuoto. Il corridore neozelandese si impone col brivido perché nel finale deve difendersi dal rientro di DiegoUlissi (UAE Emirates), che lo raggiunge e per poco non lo supera proprio a ridosso del traguardo. Terzo posto per Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). La corsa ha toccato Asti e Canelli.