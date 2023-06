Calliano Fassa Bortolo, favolosa corsa in Coppa Piemonte

Risultato sfavorevole per il Calliano Fassa Bortolo che ha perso 4-0 la finale di Coppa Piemonte contro l’Autovip San Mauro disputata a Grugliasco. Nonostante la sconfitta, l’intera società è decisamente soddisfatta dei risultati ottenuti in questa stagione sia per il sesto posto nel campionato di Seconda categoria girone H, sia per la coppa conquistata nella finale contro l’Annonese ai rigori e anche per questo secondo posto contro una squadra torinese molto forte. “L’Autovip San Mauro è una grande squadra – ha precisato il dirigente Fulvio Traversa – infatti hanno due punte che insieme hanno finalizzato 50 gol nel loro campionato. Noi siamo andati bene nel primo tempo, ma nella ripresa siamo calati e gli avversari hanno preso il sopravvento. Siamo contentissimi di questo secondo posto e ci tengo ad indicare Poppa come nostro giocatore migliore in campo”. L’impegno del Calliano Fassa Bortolo è stato costante per tutta la stagione e i giocatori hanno dato il massimo per poter raggiungere questi importanti risultati, al termine di una stagione assolutamente memorabile.

AUTOVIP SAN MAURO-CALLIANO FASSA BORTOLO 4-0

CALLIANO: Poppa; Redditi, Armosino; Testolina, Godino, Prevosto; Bosticco, Santini, Hajdini, Cotto, Torra. A disp.: Traversa, Viel, Ghia, T. Rossi, Montrucchio, Talora, Trombetta, Gavazza, Sarcinella. All.: Zuin.