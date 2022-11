Canelli 1922 avanti in Coppa Piemonte, ASD Asti domenica in casa

Domenica 13 novembre l’Asti affronterà in Serie D, al “Censin Bosia”, i lombardi della Castellanzese, reduci dal rocambolesco pareggio (4-4) fatto registrare tra le mura amiche contro la temibile Sanremese. Il calcio d’inizio verrà dato alle 14,30.

In Eccellenza, invece, il San Domenico Savio sarà ospite della CBS Scuola Calcio di Torino, mentre la Pro Villafranca riceverà l’Acqui. In Promozione, la Santostefanese giocherà in trasferta contro il Pinasca.

Così, sempre domenica, le astigiane di scena in Prima Categoria: Buttiglierese-Polisportiva Garino (ore 15); Atletico Acqui-Costigliole; Canelli-Nuova Astigiana (al “Piero Sardi”); Don Bosco Asti-Cassano (a Refrancore); Spartak San Damiano-Tassarolo (al “Norino Fausone”).

Coppa Piemonte

Giovedì sera il Canelli 1922 si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di Prima Categoria chiudendo sull’1-1 il match esterno con la Capriatese, ultimo appuntamento del suo triangolare. A Capriata d’Orba, alessandrini in vantaggio al 5’ del secondo tempo, ma gli spumantieri hanno pareggiato venti minuti dopo grazie a una rete siglata da Conti direttamente su punizione. Sempre in Coppa, il Canelli tornerà in campo a marzo per disputare la doppia sfida con il Tre Valli Calcio, undici cuneese di Villanova Mondovì. Si giocherà giovedì 2 e giovedì 16.