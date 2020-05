Da lunedì riparte l’attività sportiva all’aria aperta in forma individuale e di coppia

La Regione Piemonte ha da poco emanato un nuovo comunicato stampa in merito alle riaperture delle attività a partire da lunedì 18 maggio. Riguardo il tema sportivo giunge la notizia della ripresa dell’attività ludico ginnica individuale o in coppia con il proprio istruttore, purchè sempre nel rispetto delle distanze. Dovrebbe quindi giungere l’ok per la ripresa di sport a “rischio zero” come tennis, padel e beach tennis, anche se occorrerà attendere questa sera per avere nel dettaglio le specifiche. Molto probabilmente verranno vietati i match di doppio e consentuiti quelli in singolare. Nelle prossime ore, dopo un meeting della Fit regionale, arriveranno delucidazioni più precise.