I club calcistici astigiani: restiamo fermi, prima la salute

Le Associazioni Sportive di calcio Aleramica, Annonese, Asti, Buttiglierese, Canelli SDS, CMC Montiglio, Castelnuovo Don Bosco, Castagnole, Isola C5, RoeroLanze, ASD Castagnolese, Costigliole, Fucsia Nizza, Mezzaluna Villanova, Montegrosso Academy, I.s.c. Astigiana Calcio, Orange Futsal, Pro Villafranca, ASD Refrancore, Sca Asti, Spartak San Damiano, Virtus Canelli, Voluntas Nizza, a seguito del passaggio della Regione Piemonte da zona rossa a zona arancione, comunicano quanto segue:

dopo una attenta analisi della attuale situazione sanitaria della nostra Regione e nello specifico della Provincia di Asti, considerata che la precarietà e la portata del fenomeno epidemiologico non consentono ancora una tutela sanitaria esente da rischi per tutti i nostri tesserati e conseguentemente per le nostre famiglie, in accordo, tutte le società sopranominate, hanno concordemente stabilito di optare per il perdurare dello stop da qualunque attività sportiva per tutte le categorie giovanili fino a data destinarsi.

Tale decisione al fine di contribuire a migliorare la situazione generale e procedere ad un nuovo inizio dello sport giovanile senza ulteriori stop e interruzioni.