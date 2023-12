Il Piemonte vince il Trofeo CONI

Il Trofeo CONI Winter 2023 va al Piemonte. La squadra del Comitato Regionale del Presidente Stefano Mossino trionfa in casa nella seconda edizione invernale della più importante manifestazione multisportiva italiana dedicata ai ragazzi under 14, andata in scena su neve e ghiaccio di Torino, Bardonecchia, Pinerolo e Pragelato. Seconda classificata la Lombardia, completa il podio al terzo posto il Trentino.

Il Piemonte esulta al termine di tre giorni di grande spettacolo, iniziati con la cerimonia del venerdì alla quale ha partecipato il Presidente del CONI Giovanni Malagò e durante cui sono stati proiettati i video di Federica Brignone, Sofia Goggia, Sara Conti e Niccolò Macii. Poi lo spettacolo con le gare di nove discipline di Federazione Italiana Sport Invernali e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; inoltre la prima volta della Federazione Italiana Triathlon, sulla neve per la gara dimostrativa di winter triathlon.

La domenica è stata dedicata alle ultime gare e alla Cerimonia di Chiusura, alla fine della quale Cecilia D’angelo, Dirigente Territorio CONI, ha annunciato la squadra vincitrice. “Grazie agli atleti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo splendido evento – le dichiarazioni di Stefano Mossino –. Sono stati tre giorni bellissimi, appassionanti e impegnativi. Il Piemonte ha risposto al richiamo nazionale e alla voglia di fare sport nel migliore dei modi sugli impianti olimpici del 2006. Il più grande messaggio che ci lascia questo Trofeo è il sorriso e la bellezza di questi ragazzi. E poi abbiamo dimostrato di poter riuscire a realizzare grandi imprese con una squadra coesa. Lo sport funziona perché funziona come una grande squadra. E la squadra del CONI realizza i desideri e i sogni”. Poi le parole di Claudia Giordani, Vice Presidente del CONI: “Il Trofeo CONI è un’eccellenza, un’occasione a cui tutti noi teniamo tantissimo. I ragazzi ci hanno reso orgogliosi: sono un esempio di come i sogni possano illuminare ogni giornata della nostra vita. Nello sport troverete sempre un sostegno e una realtà in cui stare insieme“. Il Piemonte succede nell’albo d’oro del Trofeo CONI Winter al Trentino, vincitore della prima edizione nel 2022. Il Piemonte diventa anche il primo comitato regionale ad aver vinto entrambe le edizioni – estiva e invernali – del Trofeo CONI (si affermò nel 2015 a Lignano Sabbiadoro e nel 2018 a Rimini).

In conclusione il passaggio di testimone dal Piemonte all’Abruzzo, rappresentato dal Presidente del Comitato Regionale del CONI Enzo Imbastaro. L’Abruzzo sarà infatti la regione che ospiterà la terza edizione del Trofeo CONI Invernale, quella del 2024.