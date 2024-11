Judo Olimpic al Trofeo Italia Lombardia

E’ andato in scena sabato e domenica nel PalaSport di Roncadelle (BS) il Trofeo Italia Lombardia riservato alle categorie Esordienti A e B valido per la Ranking List Nazionale.

Nella giornata di sabato ottima prova degli atleti del Judo Olimpic Asti a.s.d. seguiti dall’insegnante Gianni Balladelli ,che conquistavano un oro e un argento e si classificavano al terzo posto nella classifica per società del torneo femminile.

Nella categoria Esordienti A femminile -52kg Isabella Farauanu conquistava meritatamente il 1° Posto vincendo nettamente ttutti gli incontri disputati. Nelle fasi eliminatorie vinceva per Ippon gli incontri disputati. Nella semifinale riusciva a vincere di Waza Ari dopo un incontro intenso e combattuto che la portava in finale dove con uno splendido Ippon vinceva la medaglia d’oro. Sempre nella categoria -52kg Martina Arrighi si classificava al quinto posto: anche lei vinceva nettamente gli incontri nelle fasi eliminatorie per Ippon ma nella semifinale veniva sconfitta di misura. Nella finalina purtroppo veniva nuovamente sconfitta.

Nella categoria Esordienti B maschile -45kg Mario Aloise si classificava secondo. Vinceva nettamente tutti gli incontri della fase eliminatoria per Ippon, accedendo alla semifinale dove dominava il combattimento e vinceva con un bellissimo Ippon. Nella finale affrontava alla pari un altro atleta piemontese. Nel Golden Score (tempo supplementare) le cose non cambiavano rimanendo in perfetta parità. Purtroppo Aloise veniva sconfitto per una discussa sanzione (Shido) e doveva accontentarsi della medaglia d’Argento.

Nella categoria maschile -50kg invece Alessandro Mortara si fermava al decimo posto malgrado la vittoria nelle fasi eliminatorie con uno dei più bei ippon della giornata.

Domenica invece era il turno delle categorie Esordienti B che vedevano impegnato Francesco Grandi, che vinceva nettamente per Ippon i due incontri della fase eliminatoria fermandosi ai quarti di finale.