Juventus Summer Camp in corso Alba

Dal 27 al 31 luglio la Sca è pronta a ospitare lo “Juventus Summer Camp”. Da oggi, mercoledì 1 luglio, si sono aperte le iscrizioni del progetto che rende unica l’estate di ragazzi e ragazze tra i 7 e i 16 anni. Con gli Juventus Summer Camp 2020 si ha l’opportunità unica di indossare la maglia ufficiale della prima squadra e di allenarsi seguiti da tecnici Juventus, attraverso giochi, competizioni, sfide e tantissimo divertimento. I camp sono su base settimanale e offrono la possibilità di scegliere turno di allenamenti mattutino o pomeridiano, oppure il doppio turno.

Oltre ad una veste rinnovata, gli Juventus Summer Camp tornano con un numero più ampio di location. Sono infatti disponibili 24 settimane in 20 location italiane diverse: Torino, Vinovo-Chisola (Piemonte), Bardonecchia (Piemonte), Cantalupa (Piemonte), Asti (Piemonte), Cherasco (Piemonte), Ivrea (Piemonte), Gressan (Val d’Aosta), Trieste (FVG), Milano (Lombardia), Brescia (Lombardia), Gavirate (Lombardia), Matera (Basilicata), Rimini (Emilia Romagna), Bari (Puglia), Catania (Sicilia), Foligno (Umbria), Cosenza (Calabria), Castelfranco Veneto (Veneto). Per quel che riguarda la nostra società, il camp si svolgerà presso la struttura astigiana di Corso Alba, in strada San Bernardino, allestito per l’occasione con materiale ufficiale Juventus World Cup, con due gruppi, uno alla mattina e l’altro al pomeriggio, sotto la guida dei tecnici bianconeri coadiuvati da Federico Lumello e Federico Lombardi. Per iscriversi al camp sarà sufficiente accedere al portale ufficiale della Juventus ed effettuare l’iter per la partecipazione (www.juvesummercamp.com o attraverso il call center). Sarà un’estate a tinte bianconere in terra astigiana.