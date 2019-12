Karate: ancora podio per i giovani atleti della Doyukai di San Paolo Solbrito

Il medagliere del Trofeo di Natale a Pralormo

Quattro volte sul gradino più alto del podio per i ragazzi della Doyukai Karate di San Paolo Solbrito. Domenica scorsa gli atleti di Augusto Calò hanno partecipato al terzo Trofeo di Natale a Pralormo, gara di karate organizzata dalla FIK Piemonte e riservata ai ragazzi fino a 15 anni nella specialità kata KATA individuale con 200 gli iscritti provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria. Per i ragazzi della Doyukai quattro medaglie d’oro a Sofia Mari, 8 anni, al suo esordio con la cintura bianca, Isabella Amerio, 10 anni, cintura gialla, ai fratelli Fabio, 11 anni, e Rebecca Demaria, 15 anni, cintura arancione. Le medaglie d’argento sono andate a: Mahdi El Omari, 9 anni, cintura verde, Nikola Spasevski, 9 anni, cintura gialla, Laura Avellino, 9 anni, cintura gialla, Matteo Assandri, 9 anni, cintura verde, Simone Riccelli, 12 anni, cintura blu. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Samuele Mandaliti, 6 anni, al suo esordio con la cintura bianca, Eleonora Zaia, 9 anni, cintura gialla, Bruno Rissone, 10 anni, cintura gialla, Alessandro Ottone,11 anni, cintura gialla, Salah El Omari, 12 anni, cintura verde, e Giulia Chiarotti, 15 anni, cintura verde.