VM Motor Team al Rally Friuli

L’estate bollente non ferma il VM Motor Team, che si prepara ad affrontare il 20-21 agosto una trasferta molto impegnativa con Pierluigi Maurino e Samuele Perino, pronti a partire per il Rally del Friuli Venezia Giulia. La quinta gara del Campionato Italiano WRC, valida anche per la Michelin Rally Cup, vedrà al via la coppia portacolori della scuderia di Moreno Voltan, sempre a bordo della Peugeot 208 Rally4 in classe R2C.

Maurino si presenterà al via della gara friulana con due primati da difendere: quello della classifica Over 55 del CIWRC, che lo vede al comando con 47,25 punti, e quella della classe R2C nella Michelin Rally Cup, in cui il driver di Pinerolo comanda con 511 punti contro i 466 di Recchiuti.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si correrà sabato 21 agosto, con sei prove speciali in programma per un totale di 98 chilometri cronometrati.