VM Motor Team, weekend intenso tra Piemonte e Sardegna

Si prospetta un weekend impegnativo per il VM Motor Tea, che il 2 e 3 ottobre vedrà diversi equipaggi impegnati su due fronti. La rappresentativa più numerosa sarà quella al Rally del Rubinetto, gara valida per la Coppa Rally Zona 1 che si svolgerà in provincia di Novara.

La classica del rallismo piemontese vedrà al via, nella veste inconsueta di rallista, Erik Campagna. Il portacolori del VM Motor Team specialista di slalom, pista e formula challenge, sarà affiancato da Fabio Ceschino su una Peugeot 208 in classe R2C.

Loris Ronzano e Gloria Adreis daranno la caccia al titolo della classe Super 1.6 con una Renault Clio, mentre in R2B Thomas Trombetta e Loretta Todesco prenderanno parte alla gara con una Peugeot 208. Daniele Ferrotto e Dario Barbin invece porteranno sulle prove speciali novaresi una Peugeot 205 A5.

Trasferta oltremare per Giovanni Di Carlo e Anna Lucia Brundu, che parteciperanno al Rally Terra Sarda a bordo di una Skoda Fabia R5. La gara sarà valida per la Coppa Rally Zona 9.