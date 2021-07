Ad Alba una degustazione per valorizzare i vitigni autoctoni del Piemonte

Ritorna nel cuore di Alba la degustazione dedicata alla valorizzazione del grande patrimonio di vitigni autoctoni del Piemonte su iniziativa di Go Wine nel centro storico di Alba sabato 10 luglio.

Una degustazione originale e imperdibile: in unico contesto si potranno conoscere e degustare vini espressione di oltre 30 vitigni piemontesi. Tutti insieme, per raccontare diversi angoli del Piemonte, affiancando varietà di grande diffusione (come il nebbiolo per esempio) a varietà rare, oggetto di recupero nel corso degli ultimi anni (come il Baratuciat, il Bianver o l’Uvalino per indicarne alcuni).

Il panorama di vini in assaggio sarà di conseguenza importante: di molti vitigni saranno presentate in degustazione anche più etichette. I vitigni più rari, spesso legati al lavoro di ricerca e valorizzazione di una o due cantine, saranno radunati in banchi enoteca. A fianco delle degustazioni saranno presenti alcuni espositori con la vendita di prodotti tipici del territorio

Per informazioni: tel. 0173 – 364631; stampa.eventi@gowinet.i