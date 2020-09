Asti, brutte notizie sul fronte Covid: 5 positivi in più in una sola giornata

Bollettino della Regione

Il bollettino Covid della Regione Piemonte non riserva buone nuove per gli astigiani: da ieri ad oggi, quindi in una sola giornata, si registrano 5 positivi in più. Un incremento che non si vedeva da mesi e che andrà spiegato in quanto potrebbe essere solo un caso di “accumulo” di referti i cui esiti sono stati dati tutti insieme oppure di una vera impennata di nuovi casi. Questo dato aggiornato porta a 1935 i casi di contagio accertati nella nostra provincia mentre i decessi con diagnosi Covid sono fermi a 256.