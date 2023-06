Turismo, in Piemonte ci si attende un’altra stagione di grandi numeri

Più di due milioni di turisti per oltre cinque milioni di pernottamenti sono giunti in Piemonte tra gennaio e maggio, e solo negli ultimi due mesi – indicano Regione Piemonte e VisitPiemonte – gli arrivi sono aumentati del quattordici per cento rispetto all’anno precedente, del trentasette se si contano gli arrivi dall’estero, con la Germania come primo mercato di provenienza estera.

«Dopo la crescita del 2022, che ha permesso al Piemonte di non essere più in difetto rispetto ai risultati pre-covid, questi numeri confermano quanto questa stia persistendo durante quest’anno», commenta il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio.

Dimostra poi la crescita di tutti i servizi turistici l’elaborazione dell’Osservatorio Turistico della regione Piemonte, che documenta, oltre ad un aumento del numero di recensioni online, un incremento di arrivi e pernottamenti in montagna e sulle colline, nelle zone lacustri e in quelle torinesi.

In aggiunta, il Piemonte gode di una grande promozione televisiva su Mediaset e sulla Rai. «Questa programmazione televisiva -sottolinea l’assessore al Turismo Vittoria Poggio – ci permetterà di attrarre nuovi visitatori, o far scoprire nuovi angoli del nostro territorio a chi già lo conosce». Ottimistiche anche le stime per i prossimi mesi estivi: sui siti di prenotazione online, che offrono il quaranta per cento della prenotazione totale, risulta prenotabile una sola camera su quattro e per Torino, per cui l’offerta online rappresenta circa il sessantatré per cento, ne risulta prenotabile ancora il quaranta.

P ositiva anche la performance delle colline piemontesi, dove si registra un aumento del nove per cento di arrivi e dell’undici per cento di pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato;

«Ci aspettiamo un’altra stagione di grandi soddisfazioni, – aggiunge il presidente del consiglio di amministrazione di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris – grazie all’attività di promozione all’estero in fiere, workshop e incontri e agli investimenti pubblicitari pianificati per l’estate 2023».