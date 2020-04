Un bando per promuovere i prodotti agroalimentari in Europa

Un bando per promuovere i prodotti agroalimentari

La ripartenza dopo l’emergenza coronavirus passa attraverso il sostegno delle produzioni di qualità. Lo sanno bene alla Regione Piemonte dove, accanto ai piani per la “fase 2” e il ritorno graduale alla normalità, il rilancio del comparto agroalimentare si gioca sugli scacchieri internazionali.

Attività di informazione

L’Assessorato all’Agricoltura e cibo dell’ente di piazza Castello ha dato il via al bando che supporta le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità sui mercati europei. Il bando prende le mosse dalla misura 3.2 del “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020” e ha una dotazione finanziaria complessiva di 4,2 milioni di euro, con un finanziamento fino al 70% della domanda ammessa a contributo. Possono partecipare le associazioni di produttori di qualità, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp, Doc e Docg che svolgono interventi e progetti di promozione sul mercato europeo a partire dalla data di apertura del bando che si concluderanno entro il 31 dicembre 2021.

Scadenza mese di dicembre

«Abbiamo portato la scadenza delle attività promozionali al mese di dicembre 2021 – spiega l’assessore regionale Marco Protopapa – per permettere ai nostri produttori di superare questo periodo di forte criticità causato dall’emergenza sanitaria Covid-19 e di poter aver un tempo più diluito per creare le migliori strategie promozionali indispensabili per sostenere e rilanciare la vendita delle eccellenze agroalimentari made in Piemonte».

Le domande dal 21 maggio al 30 giugno

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 21 maggio al 30 giugno dell’anno in corso, con l’obbligo di effettuare la preiscrizione entro il 14 maggio.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-0.