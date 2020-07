Maltempo, strade e case allagate nel Sud Astigiano, automobilisti salvati dai vigili del fuoco

Temporale nel pomeriggio

Strade e case allagate, automobilisti salvati dai vigili del fuoco: una situazione difficile quella che si è vissuta nel tardo pomeriggio nel Sud Astigiano, flagellata da un violento temporale. Colpite in modo particolare le zone di Isola, Vigliano, Montegrosso, Montaldo Scarampi, Mongardino e Costigliole, con numerose strade invase dall’acqua, che hanno colto alla sprovvista alcuni automobilisti. In due casi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare i conducenti dei veicoli.

Al lavoro anche i cantonieri dei Comuni e i volontari della protezione civile e gli stessi amministratori comunali sono scesi in strada per fornire supporto alle operazioni di intervento. A Costigliole problematiche in strada Asti, Valcioccaro, Bionzo, San Michele e in frazione Motta, dove è esondato il canale in strada Remonzino. Il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero, sul posto insieme ai soccorritore, ha anche richiesto l’intervento della Provincia. Nella zona di Vigliano e Montegrosso disagi lungo l’Asti Mare, dove automobilisti sono stati bloccati dall’acqua esondata, in frazione Biolla, Vallumida, zona Convento. Violento nubifragio e grandine anche ad Agliano Terme.