Villafranca d’Asti, cede un pezzo di autostrada, nessun ferito

A causa della pioggia

Anche l’autostrada Torino Piacenza è fra le vittime del maltempo e degli smottamenti. E’ di poco fa la notizia del cedimento di una parte di carreggiata nord, all’altezza di Villafranca, a causa di infiltrazioni di acqua che hanno provocato l’apertura di una vogine che ha coinvolto la corsia di emergenza, quella di destra e quella di metà.

Chiusa al traffico, sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti in arrivo e dei tecnici dell’Anas per la valutazione del danno.