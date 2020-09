AstiTeatro 42, gli attori di Generazione Disagio sul palco con “Art”

AstiTeatro 42, gli spettacoli di stasera

Continua, fino a domenica 6 settembre, AstiTeatro 42.

Il festival di teatro nazionale e internazionale, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, è organizzato dal Comune di Asti nell’ambito del progetto di rete Patric, sostenuto dal 2018 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando triennale per le Performing Arts 2018-2020, grazie al sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CrAsti, Fondazione CRT, Mibact, Fondazione Piemonte dal Vivo e Asp.

Stasera (giovedì), alle 20 presso l’ex Chiesa del Gesù (complesso del Michelerio, corso Alfieri 381) andrà in scena “L’uno”, con Stefano Accomo, Anna Canale, Elena Cascino, Christian Di Filippo, Alice Piano, Marcello Spinetta, regia di Paolo Carenzo.

La sera dell’ultimo dell’anno, durante una cena tra amici, si innesca una commedia degli equivoci, ora divertente ora più drammatica, dove si consuma il progressivo disfacimento di relazioni, affettive e familiari.

A seguire, alle 22 nel Cortile del Michelerio, torneranno gli attori di Generazione Disagio (Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi) con “Art”, spettacolo in prima nazionale prodotto da Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. Una commedia crudele e divertente sull’amicizia, scritta dalla drammaturga francese Yasmina Reza. Avrebbe dovuto debuttare in prima nazionale a Genova lo scorso 26 marzo. Rimasta sospesa dal lockdown, sarà in prima nazionale stasera ad Asti per poi aprire la programmazione autunnale a Genova.

In una stanza, tre amici – Marc, Serge e Yvan – si confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco, discutendo sul prezzo per il quale è stato acquistato da uno dei tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni accesi sull’arte contemporanea e sfocia in un violento litigio che non riguarda più l’arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia.

“Pensiero profondo” con Paolo Valerio

Per quanto riguarda, poi, gli eventi collaterali, continua “Pensiero profondo – 4 chiacchiere con gli artisti sulla vita, l’universo e tutto quanto”, aperitivo tutti i giorni alle 18 al Diavolo Rosso con i protagonisti del festival. Per quanto riguarda oggi, Paolo Valerio – attore, regista e direttore artistico del teatro Stabile di Verona – sarà intervistato da Alexander Macinante.

Biglietti

Prevendita biglietti per gli spettacoli (cartellone completo su www.astiteatro.it) presso la biglietteria del Teatro Alfieri, in via Grandi 16, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 e nei giorni di spettacolo un’ora prima di ogni rappresentazione direttamente in location.

Per informazioni e prenotazioni 0141.399057 – 0141.399040.

Biglietti 10 euro intero; 8 euro ridotto abbonati stagione Teatro Alfieri, over 65, possessori Kor Card e tessera Plus Biblioteca Astense; 5 euro ridotto operatori. Abbonamento a 10 spettacoli: 80 euro. È inoltre disponibile la card “AstiTeatro under25”, riservata ai giovani sotto i 25 anni, che dà diritto a 5 ingressi gratuiti, fino ad esaurimento disponibilità.