Balletti Motorsport, dal Trentino al Lana Storico

Due sono stati gli impegni che nello scorso fine settimana hanno visto all’opera le vetture curate dalla Balletti Motorsport in provincia di Trento: una alla cronoscalata “Trento – Bondone” più altre due al Rallye San Martino Historique.

Nella classica salita che dalle porte di Trento sale per 17 chilometri sino al Monte Bondone, era al via la Porsche 911 RS Gruppo 4 di Umberto Pizzato il quale, dopo due buoni riscontri nelle salite di prova del sabato, alla domenica optava per una soluzione di gomme morbide che però non si rivelava azzeccata in pieno, vista anche la lunghezza del percorso. Chiudeva comunque realizzando il sesto tempo assoluto e terzo di 2° Raggruppamento, nella classifica globale.

Il giorno prima, sabato 15 scorso, si è corsa l’edizione 2024 del Rallye San Martino Historique reso particolarmente complicato dalle condizioni meteorologiche per le due vetture assistite dalla Balletti Motorsport, entrambe comunque al traguardo. Al volante della Subaru Legacy, vi era per la prima volta il locale Maurizio Pioner affiancato per l’occasione dalla navigatrice sanmarinese Daiana Darderi; prese le misure nella prova cittadina del venerdì, il duo ha poi corso una gara regolare, penalizzato solo da un banale inconveniente – comunque risolto – ad inizio giornata, chiudendo in decima posizione assoluta. Per Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro il rally era iniziato non nel migliore dei modi a causa di un problema al cambio alla loro Porsche 911 RS optando per il ritiro ed il conseguente rientro in gara al sabato grazie al “super rally”, una volta sostituito il componente. Nonostante la penalità di 3’ hanno concluso al tredicesimo posto assoluto.

L’attenzione si rivolge ora al Rally Lana Storico, quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma a Biella venerdì 21 e sabato 22 prossimi. Al via dell’impegnativo rally biellese che propone un centinaio di chilometri cronometrati suddivisi in sei prove speciali, vi saranno due Porsche 911. Con la versione “S” 2.0 tornano in gara a proseguire la rincorsa verso il titolo di 1° Raggruppamento Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi; la seconda è invece la RS del 2° Raggruppamento di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che tornano sulle impegnative prove del Lana alla ricerca di un buon risultato a riscattare il repentino ritiro patito al Valsugana.