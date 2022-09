Giovedì sera, nell’ambito della Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di Prima Categoria, il Canelli si è qualificato per il turno successivo battendo il Costigliole (3-0) al “Piero Sardi” grazie alle reti messe a segno da Sanghez, Dispenza e Balestrieri. Passaggio del turno anche per la Nuova Astigiana Calcio, che ha pareggiato 1-1 a Sale con un gol di Alberto Zanellato. Due rigori falliti, uno per parte.