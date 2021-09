Domenica scattano Coppa Italia di Promozione e Coppa Piemonte

Domenica scatta la Coppa Italia di Promozione. Ultima sgambata prestagionale per i villan’s, che nella serata di mercoledì hanno affrontato il Costigliole in attesa di disputare il primo match alle 15 contro il Bacigalupo. Buone le indicazioni offerte dalla rosa a disposizione di mister Beppe Bosticco. E’ intanto avviata la campagna abbonamenti: il primo tesserato per la stagione 2021-22, che potrà seguire tutte le gare interne nella magnifica location del “Villa Park”, è Giovanni Berardi, storico guardalinee e dirigente grigiorossoblu. E’ possibile sottoscrivere le tessere stagionali presso il bar ristorante del centro sportivo di Villaranca. Nota importante: per recarsi al “Villa Park” e seguire i match è obbligatorio disporre del “Green Pass” oppure aver effettuato un tampone entro le 72 antecedenti la partita della squadra del presidente Venturini. Domenica alle 15 parte ufficialmente la stagione in Coppa Italia, sette giorni più tardi scatterà l’ora del campionato. La Santostefanese affronterà invece la Gaviese in trasferta. In Eccellenza, dopo il 2-0 dell’andata, il San Domenico affronta il match di ritorno contro l’Atletico Torino in trasferta.

In Prima Categoria, invece, dopo le positive amichevoli dei giorni scorsi, il Don Bosco esordirà alle 15 di domenica a Moncalvo contro lo Junior Pontestura. fa parte del triangolare di Coppa Piemonte anche il Calliano. Domenica alla stessa ora in campo anche Costigliole-Spartak, con il Canelli 1922 che osserverà il turno di riposo.