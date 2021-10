Tornano la Coppa Italia e la Piemonte

Giovedì 28 ottobre si disputeranno le gare di ritorno valevoli per la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza, il San Domenico Savio domina 5-1 a Torino nel ritorno col Vanchiglia 1915 (0-0 all’andata), con il tris di Tenuzzo e avanza, mentre in Promozione (sedicesimi di finale) la Pro Villafranca cercherà di ribaltare il 2-5 subìto due settimane fa al “Gigi Poggio” contro la Santostefanese.

Nell’ambito della Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di Prima Categoria, invece, il Canelli, dopo aver chiuso sul 2-2 il match interno col Monferrato, affronterà il Don Bosco Asti a Isola d’Asti. Anche questa sfida avrà luogo giovedì 28 a partire dalle 20,30.