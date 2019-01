PD: tappa astigiana per Nicola Zingaretti

Mercoledì ad Asti arriva Zingaretti

Tappa astigiana per Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Domani, mercoledì 23 gennaio alle ore 16 incontrerà militanti e pubblico al Centro Culturale San Secondo in via Carducci 22.

«In vista delle primarie del 3 marzo, – fanno sapere gli organizzatori dell’evento – Zingaretti ha preferito Asti ad altre province piemontesi più popolose, consapevole della necessità di rilancio di cui ha bisogno il Partito democratico astigiano. Un evento che vuole anche essere momento di svolta dopo il massiccio calo di iscritti e in vista della cruciale campagna elettorale per le Regionali e le Europee».

Ad aprire l’incontro saranno alcune testimonianze del mondo del lavoro, della cultura e del volontariato che racconteranno l’Astigiano e le sue potenzialità. Zingaretti presenterà la mozione congressuale “Piazza Grande” che pone al centro il bisogno di discontinuità «per rilanciare – concludono gli organizzatori – il Partito democratico e ricostruire un ampia alleanza di centro sinistra che sappia costruire un’alternativa convincente al populismo».