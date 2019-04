San Lazzaro: Festa Titolare e Memorial “Don Giacomo Accossato”

Attività gialloverde

Numerosi gli eventi da archiviati in casa San Lazzaro e molti altri in cantiere. Il Carnevale è stato degnamente festeggiato con le varie uscite del Gruppo Sbandieratori e Musici: successi alla coloratissima Festa dei Limoni di Mentone, all’evento in programma a Pontestura e in occasione delle due domeniche di festa a Trino Vercellese.

Polentata di gran successo

Meritato spazio merita la super Polentata gialloverde, che ha visto riunirsi nei locali della bocciofila tantissimi borghigiani. La serata è stata ottimamente organizzata dalle Commissioni Cucina e Manifestazioni e dagli attivissimi ragazzi del Comitato “under”. Presenti gli esponenti più rappresentativi del quartiere e della comunità e tutti i borghigiani e tesserati (dal Comitato d’Onore dei Senatori del Borgo ai già citati ragazzini del Comitato “under”).

Festa Titolare il 7 aprile

In preparazione altre uscite del Gruppo Sbandieratori e Musici, e, in particolare, i due eventi che da molti anni. caratterizzano il mese di aprile dei “ramarri”. Domenica 7 si terrà la Festa Titolare, con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Domenico Savio. La giornata con la partecipazione dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) vedrà la proclamazione del “Borghigiano dell’anno 2019”: previsto un corteo di musici, sbandieratori e figuranti, la bancarella pasquale di San Lazzaro e uno spettacolo della Associazione Colombofili Astigiani, con l’Aperipranzo sociale (info e prenotazioni Amalia, 334-8094155).

Memorial “Don Giacomo Accossato”

Domenica 14 invece si svolgerà il 12° Memorial “Don Giacomo Accossato”, riservato a sbandieratori e musici, che vedrà esibirsi a Cerro Tanaro gruppi della Federazione Italiana Sbandieratori della categoria Assoluti ed under 16. Parteciperanno: gli astigiani Borgo San Lazzaro, Borgo San Pietro, A.S.T.A., Borgo Don Bosco e Borgo Torretta; da Fossano arriveranno gli Sbandieratori e Musici Principi d’Acaja. E ancora, Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco; da Reggio Emilia la Contrada Monticelli di Quattro Castella; da Ferrara il Borgo San Giacomo; da Alba il gruppo Terre Sabaude e dalla Liguria il gruppo dei Sestieri di Ventimiglia.