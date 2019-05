Speciale elezioni: si vota per il Parlamento Europeo, la Regione e in 92 Comuni

Sul giornale trovate lo speciale elezioni

Ci siamo: domenica 26 maggio si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale del Piemonte e per le amministrative in 92 Comuni dell’Astigiano. Un “election day” molto atteso, concentrato in un solo giorno, che per molti analisti sarà anche un primo banco di prova ad un anno dalla nascita del Governo giallo/verde.

Nella guida che vi apprestate a sfogliare trovate tutte le indicazioni più utili per prepararvi al voto: dove, quando, come esprimere le preferenze e, ovviamente, le varie informazioni sui servizi dedicati agli elettori diversamente abili o con disabilità che necessitano di assistenza ai seggi. Quattro gli aspiranti presidenti di Regione che puntano a uscire vincitori dalle urne: Alberto Cirio, Sergio Chiamparino, Giorgio Bertola e Valter Boero. Nelle pagine che seguono trovate un utile riepilogo dei vari schieramenti in corsa e i nomi dei candidati astigiani che tentano di entrare a Palazzo Lascaris. Ma domenica è il giorno in cui 92 Comuni della provincia di Asti sceglieranno il nuovo sindaco: Canelli, Castagnole Lanze, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole, Moncalvo, San Damiano e Villafranca sono i principali, ma nella nostra guida trovate i candidati di tutti i Comuni e di tutte le liste civiche che si presenteranno nei rinnovi dei 92 Consigli comunali. Buona lettura!