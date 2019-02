W la Scuola: tanti bellissimi e utili regali in palio per tutti

Prosegue la raccolta punti di W la Scuola

Prosegue la raccolta punti per regalare agli studenti bellissimi premi. Possono partecipare tutte le materne e primarie di Asti. E’ semplicissimo: comprate il giornale, ritagliate i buoni e consegnateli alla vostra scuola.

Mentre sul sito wlascuola.com sono ancora aperte le iscrizioni per gli istituti scolastici.

Con la terza edizione dell’iniziativa organizzata dal circuito Netweek, di cui anche il nostro giornale fa parte, ci auguriamo di poter consegnare molti più regali a un maggior numero di scuole rispetto allo scorso anno. Nel 2018 il nostro gruppo editoriale ha donato, grazie ai punti raccolti dai lettori, materiali didattici e ludici per un valore di oltre 90.000 euro a più di 9.000 classi di scuole dell’infanzia e primarie in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto.

Per le scuole

Pertanto invitiamo tutti gli istituti di Asti a non perdere questa occasione. Partecipare è davvero facile e soprattutto gratuito per tutte le scuole. Ma affrettatevi: è possibile iscriversi solo fino al 28 febbraio!

Basta andare sul portale www.wlascuola.com e iscriversi all’iniziativa, che comprende anche “Tanti Auguri Mamma”, con cui, da anni, Netweek pubblica i messaggi di amore dei bambini verso le mamme nel giorno della loro festa.

Per i nostri lettori

Verificate subito se la vostra scuola si è iscritta e se non l’ha ancora fatto invitatela ad andare su www.wlascuola.com.

Da quel momento tutti, genitori, nonni, zii, amici…, si potranno lanciare nella raccolta punti per ottenere i regali più belli. I buoni verranno pubblicati fino al 25 maggio, e una volta ritagliati e compilati andranno consegnati alla propria scuola entro l’8 giugno.

Al termine della raccolta, in base al punteggio raggiunto, l’istituto potrà scegliere tra bellissimi prodotti disponibili nel catalogo dell’iniziativa.

I premi

A breve sarà disponibile il nuovo catalogo premi. Tanti prodotti didattici, ludici e anche di uso comune, sempre utili per la vita quotidiana in una classe, come la carta milleusi. Non mancano ovviamente matite, pennarelli, pastelli, pennelli, gessetti, libri, quadernoni, fogli grandi e carta colorata, das… Ma anche giochi come corda per saltare, twister, scarabeo e tombola.

Partner d’eccezione

Anche quest’anno sarà partner di “W la Scuola” la Fondazione ABIO, che si occupa dei bambini in ospedale. L’anno scorso ben 11.527 punti sono stati donati ad ABIO, sia direttamente dalle scuole sia raccogliendo i punti inutilizzati, e che sono diventati materiali didattici e ludici da destinare alle attività che quotidianamente la Fondazione svolge all’interno degli ospedali italiani.

Informazioni e sette nuovi amici

Per avere ulteriori informazioni, dall’elenco delle scuole partecipanti ai premi in palio, oltre che trovare simpatici giochi e divertenti amici andate sul sito www.wlascuola.com.

Quest’anno sette nuovi simpatici amici ci accompagneranno durante tutta l’iniziativa “W la Scuola”. Bambini, andate su www.wlascuola.com e potrete conoscerli meglio e giocare con loro. Sono Margherita la matita, Rino il temperino, Rocco il blocco, Salvatore l’evidenziatore, Emma la penna e Giulietta la squadretta. C’è anche il pennello ma non vi sveliamo il suo nome, andate sul sito e provate a scoprirlo voi stessi!

Queste originali mascotte guideranno i più piccoli in divertenti giochi: indovinelli, quiz, cruciverba e tanti altri. Inoltre, per ognuno di loro potrete scaricare il disegno da colorare: basterà stamparlo e i piccoli artisti potranno sbizzarrirsi, colorarlo come più preferiscono e appenderlo a casa e magari anche a scuola.