Asti e San Damiano, due donne scippate: la polizia arresta una giovane coppia

Due donne scippate: arrestata una coppia

Due donne scippate nella giornata di ieri, lunedì, prima a San Damiano e poi ad Asti: le indicazioni conducevano ad una Lancia Ypsilon di colore scuro e la polizia, nel pomeriggio, l’ha individuata ed ha arrestato una giovane coppia.

Tutto è iniziato nella mattinata, quando alle sale operative delle forze di polizia era arrivata la segnalazione di due persone, che, a bordo di un’auto, una Lancia Ypsilon di colore scuro, a San Damiano aveva messo a segno uno scippo ai danni di una donna, a cui era stata rubata la borsa mentre camminava in strada. L’auto poteva essere fuggita in direzione di Asti.

Alle 14 un secondo scippo, in piazza Lugano. La sala operativa ha inviato la segnalazione alle pattuglie delle Volanti in servizio sul territorio, mentre la donna, dopo aver dato l’allarme, è rimasta in contatto telefonico con la polizia, indicando che lo scippo era stato messo a segno da persone a bordo di una Lancia Ypsilon, che si era rapidamente allontanata in direzione di corso Dante. Alcuni testimoni hanno inoltre riferito che l’auto, guidata da un ragazzo, si era avvicinata alla vittima, mentre dal finestrino del lato passeggero si era allungata una mano per strappare la borsa dal braccio della signora.

L’auto bloccata dalla polizia

Una Volante ha raggiunto la donna per fornirle soccorso, mentre altre due pattuglie iniziavano la ricerca dell’auto. E proprio una Volante che stava perlustrando la zona est della città, imboccando la rotatoria di piazza I° Maggio ha notato la vettura che era stata segnalata mentre percorreva via Monte Rainero proveniente da corso Volta. Alla vista degli agenti, l’auto ha tentato la fuga con una rapida inversione di marcia, ma è stata bloccata dalla polizia nella stessa via Monte Rainero. Alla guida dell’auto è subito stato bloccato un giovane di 26 anni della provincia di Cuneo, con precedenti per reati contro il patrimonio, mentre al suo fianco si trovava una 27enne di origine straniera, anche lei della provincia di Cuneo.

Borse da donna sul tappetino della vettura

Gli agenti hanno subito notato che alcune borsette da donna si trovavano sul tappetino dell’auto, tra i piedi della ragazza, e i due giovani sono così stati accompagnati in Questura con l’ausilio dell’altra Volante. «Sottoposti a perquisizione personale, nella tasca del giubbotto della ragazza è stato trovato un paio di cuffie auricolari appartenenti alla donna derubata, mentre sull’auto venivano rinvenute altre due borsette provento di furto e, nel bagagliaio, un’autoradio, il tutto sottoposto a sequestro», segnalano gli uffici di corso XXV Aprile.

La coppia è stata arrestata per furti con strappo e trasferita in carcere. Aggiunge la Questura:«Sono in corso ulteriori accertamenti per altri due furti, commessi nella mattinata di ieri con modalità simili, uno in Asti, nella zona nord della città, l’altro in un Comune della provincia».