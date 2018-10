Investita in viale Pilone, muore donna di 51 anni

Investita da un’auto

Attraversava la strada vicino a casa, in viale Pilone, nel tratto in uscita dalla città, nell’ora di punta del traffico del mattino, intorno alle 7.45. Un’auto l’ha investita e, trasportata al pronto soccorso, è deceduta qualche minuto dopo. Una signora di appena 51 anni ha così perso la vita questa mattina: era stato chiamato anche il 118, ma si è poi optato per un trasferimento d’urgenza all’ospedale cittadino. Il guidatore della vettura, un giovane astigiano, si è subito fermato per accertarsi dell’accaduto e prestare soccorso alla donna. Purtroppo nulla si è potuto fare per salvarle la vita. Sul posto, per i rilievi, sono giunte le pattuglie degli agenti della polizia municipale.