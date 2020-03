Covid-19: all’ospedale di Asti 6 in rianimazione e 22 negli infettivi

Coronavirus: 28 persone ricoverate al Cardinal Massaia

Aumentano i contagi in Piemonte e anche i decessi che, nel giro di pochi giorni, sono saliti a 13 tra i positivi al Coronavirus. L’ultimo decesso è avvenuto nella mattinata di lunedì nell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie, è risultato positivo al test sul Covid-19.

Invece nell’Astigiano questa era la situazione alle 19 di lunedì sera: il numero totale dei pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’ospedale Cardinal Massaia si attestava a 28: 6 in rianimazione e 22 nel reparto di Malattie Infettive. Circa una sessantina – 58 per l’esattezza – le persone in quarantena domiciliare monitorate dall’Asl.