Covid: tre decessi nelle ultime 24 ore alla casa di riposo di Montechiaro

Otto gli ospiti positivi sintomatici

Il drammatico bilancio di vittime da Coronavirus nella casa di riposo di Montechiaro sembra non arrestarsi. Altri tre ospiti sono deceduti solo nella giornata di oggi. La notizia arriva dal sindaco Paolo Luzi intervistato dai colleghi del Tg Piemonte in un servizio sul dramma della pandemia nelle residenze per anziani. Dal primo contagio, il 25 marzo scorso, una triste escalation con un numero crescente di anziani deceduti negli ultimi giorni. Delle 15 morti nella casa di riposo “Arnaldi” di Montechiaro 14 sono accertate per Coronavirus e una sospetta. Attualmente sono otto gli anziani positivi sintomatici in isolamento all’interno della casa di riposo e ricoverati all’ospedale di Asti. 24 i dipendenti in congedo per malattia di cui sette risultati positivi al tampone e 17 in quarantena volontaria. La cooperativa che gestisce la residenza – fa sapere il sindaco – ha integrato il personale con assunzioni straordinarie per far fronte all’emergenza.