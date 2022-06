«E’ dall’età di 15 anni che mi interessa la politica: sono importanti i valori che mi hanno insegnato, primo il papà»

Debora Biglia, consulente assicurativo dal 2014, lavora tra Asti e la sua provincia. Vive a Castell’Alfero, paese natio della mamma Lucia. Lei è molto legata alla sua famiglia, con il papà Beppe condivide tutte le decisioni. Anche nel 2002, esattamente vent’anni fa, quando le venne proposto di candidarsi per la Circoscrizione Asti Ovest, la prima persona che venne informata fu proprio lui: il papà. Vent’anni fa il suo primo ingresso in politica; ad aiutare questo inizio ci fu proprio Giorgio Galvagno, eletto deputato e già sindaco di Asti. In quel periodo si avvicinarono alla politica moltissimi giovani, il movimento politico astigiano era frizzante e la vita di partito era intensa.

Candidata nelle Circoscrizione Asti Ovest ed Asti Est, nel 2007 approda nella lista ufficiale di Forza Italia come candidata a consigliere comunale; non viene eletta ma entra in Comune come Staff del Sindaco andando a ricoprire un ruolo di supporto all’assessore Gianfranco Imerito. «Il mondo dello sport è attivissimo. Tutte le società che popolano il panorama astigiano sono estremamente impegnate ad offrire un apporto sano e continuativo alla socialità».

Nel 2011, dopo una serie di dimissioni a catena, le si pone l’opportunità di entrare in Comune nel ruolo di Consigliere. Il 2012 la vede di nuovo protagonista delle elezioni comunali, dove raccoglie 166 preferenze, ciò non è sufficiente perché in quell’occasione la coalizione perde. «Una mia caratteristica è che entro facilmente in connessione con le persone. Ritengo che sia una caratteristica che mi ha aiutato molto anche nel mio lavoro dove ho come obiettivo di essere utile ai miei clienti nel caso accadano situazioni poco piacevoli. Dopo 10 anni di pausa dal mondo politico, mi si è presentata l’opportunità di tornare parte attiva nella vita della città di Asti, luogo che io amo tantissimo».

Fin da marzo la scelta è stata quella di far parte della squadra di Forza Italia, partito politico di cui fa parte fin dal 2002. Debora Biglia ha anche scritto per varie testate locali. E’ molto conosciuta e ancora oggi c’è chi la chiama “giornalista”. «Ammetto che il mondo dello sport mi ha regalato moltissime emozioni, mi sono divertita tantissimo a seguire le squadre come giornalista e anche come tifosa».

«Che cosa mi aspetto da queste elezioni? Mi auguro che la gente vada a votare, perché il voto è importante ed è segno di responsabilità, poi ovviamente, se ci sarà chi avrà il desiderio di scrivere Biglia sulla scheda deve sapere fin d’ora che sarò presente in consiglio e sarò a disposizione dei cittadini che vorranno sottopormi le loro questioni».