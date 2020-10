Nizza Monferrato: controllo gratuito dei funghi alla casa della salute

Controllo gratuito dei funghi alla casa della salute

Come negli anni precedenti viene introdotto anche quest’anno, con l’inizio dell’autunno, un servizio sanitario gratuito ad hoc per chi coglie l’occasione dei primi freddi per rintracciare e raccogliere i funghi tra le strade di campagna. Non tutte le varietà, al di là dell’aspetto, sono in effetti commestibili, nonché sono presenti componenti nocive per l’organismo umano in molti tipi di funghi.

Servizio attivato dalla Regione

Per questo la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria, attraverso il Gruppo Regionale Micologia attiva regolarmente un servizio specifico che permette a chiunque lo desideri un controllo e una verifica di quanto raccolto. Il servizio si intitola “Attenzione ai funghi!” e ne danno notizia appositi depliant distribuiti presso le sedi comunali. Per quanto riguarda Nizza Monferrato, lo sportello dedicato si può trovare presso la Casa della Salute, in piazza Garibaldi 16. Informazioni e prenotazioni contattando il numero 0141-484920 oppure scrivendo a sian@asl.at.it. Il servizio è completamente gratuito per l’utenza.