San Damiano: i sapori di un tempo sulle bancarelle del centro storico

Visitatori da Piemonte e Liguria

Domenica 30 agosto a San Damiano d’Asti, appuntamento con i sapori di un tempo portati da una sessantina di bancarelle disposte lungo il centro storico della città, che sarà animato dal commercio sin dalle prime ore del mattino. La manifestazione si prolungherà fino a sera, offrendo ai visitatori, provenienti da Piemonte e Liguria, la possibilità di curiosare tra oggetti ricchi di storia o anche solo di emozioni che riporteranno un po’ di nostalgia del passato.

In esposizione oggetti di vario tipo

Sulle bancarelle verranno esposti oggetti di valore ed altre soltanto vecchie e di poco pregio, che però attraggono per quello che sono: la fantasia ed il buon gusto li trasformeranno in originali oggetti d’arredo per le case. Si troveranno mobili antichi, ferri vecchi, orologi, libri, dischi in vinile, biancheria della nonna ricamata a mano, porcellane preziose, francobolli e monete rare, vetri soffiati, bambole e giocattoli del tempo che fu, oltre ad articoli creati dagli espositori utilizzando materiale di riciclo. Per partecipare al mercatino è possibile rivolgersi al 335- 617.6331 o scrivere alla mail info@gloriamonasterolo.it , o ancora al sito www.mercatinidigloria.it