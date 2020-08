Sanità: dal 10 agosto riapre il Primo Intervento di Nizza Monferrato e riaprono le agende di prenotazione visite

Dal 10 agosto riapre il Primo Intervento di Nizza Monferrato e ripartono le prenotazioni delle visite

Buone notizie per gli abitanti di Nizza Monferrato sul fronte sanitario. A partire da lunedì 10 agosto, infatti, riaprirà al pubblico il Punto di Primo Intervento cittadino con orario 8/20 sette giorni su sette. A dirlo è la Regione Piemonte che ha dato il via all’apertura della struttura sanitaria nicese, chiusa per consentire al personale di dare una mano all’ospedale di Asti durante l’emergenza covid.

Prenotazione visite attraverso il CUP

Inoltre, sempre da lunedì 10 agosto sarà possibile prenotare attraverso il CUP di Asti, e gli sportelli territoriali, tutte le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in classi D (differibile) e P (programmabile) e procedere alla prenotazione anche di quelle rimaste ancora in sospeso a causa dell’emergenza CoVID-19.

Asl, nuova pianificazione delle attività

A tale proposito, l’Azienda ha provveduto ad una nuova pianificazione delle attività procedendo alla riorganizzazione delle agende di prenotazione nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza per il contenimento del virus. Tra le azioni intraprese per garantire la ripresa rientrano anche gli accordi con il privato accreditato presso i cui centri verranno effettuate risonanze e TAC in classi D e P.