Asti, altra auto a fuoco nella notte a San Fedele

Non c’è pace per gli automobilisti di San Fedele che parcheggiano le loro vetture in strada.

Dopo il raid della scorsa settimana (foto di copertina), la scorsa notte è andata a fuoco un’altra Golf, questa volta in via Badalin.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e un apattuglia di carabinieri per fare i rilievi possibili per arrivare al piromane che è stato anche ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Questo ennesimo rogo di auto non fa che aumentare la paura e la rabbia dei residenti che chiedono a gran voce l’arresto del piromane, con ogni probabilità sempre lo stesso, e una soluzione che lo renda innocuo.