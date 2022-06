Ancora in corso l’intervento in viale Pilone per mettere in sicurezza il tratto di pista ciclabile e della strada che è stata interessata dalla caduta di u grosso ramo di uno degli alberi che costeggiano la strada.

Ancora pochi i dettagli, soprattutto sulla causa della caduta, si sa solo che è il ramoè collassato al suolo provocando danni ad alcune auto parcheggiate.

Al momento del crollo non stavano passando nè ciclisti, nè pedoni.

I Vigli del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona.