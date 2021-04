Asti, investita da un’auto mentre attraversa nella rotatoria

Investimento di un pedone nella mattinata di ieri, mercoledì, in corso Alessandria, ad Asti, nella rotatoria che si trova all’incrocio con via Monti, nei pressi della Coop. Una signora di 70 anni, residente in città, stava attraversando in corrispondenza della rotatoria, quando una donna di 54 anni, anche lei astigiana, al volante di una Ford Escort, se l’è trovata di fronte. L’incidente è avvenuto intorno alle 12. Sul posto l’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. La signora investita è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale, ma, secondo quanto si è saputo, non sarebbe in gravi condizioni.

E le pattuglie della polizia municipale astigiana, coordinata dal comandante Riccardo Saracco, sono intervenute questa mattina per un lieve incidente tra due vetture in corso Casale. Senza serie conseguenze l’incidente, ma, gli animi si sono “accesi” e tra i conducenti delle due auto è nato un diverbio e qualche spintone. Uno dei due uomini è finito a terra ed è stato trasferito al pronto soccorso per accertamenti e le cure del caso.

Proseguono intanto le verifiche da parte dell’ufficio infortunistica del Comando della polizia municipale di via Fara in merito al “pirata della strada” che venerdì scorso ha investito una donna incinta di cinque mesi e si è dato alla fuga, senza prestare soccorso alla signora. Per fortuna l’incidente non avrebbe causato conseguenze serie, da quanto è stato riferito.

L’investimento è avvenuto in corso Savona, nel pomeriggio: l’indicazione fornita è quella di una vettura di colore scuro. Chi avesse informazioni può rivolgersi agli uffici della polizia municipale per fornire il suo aiuto alle indagini.