Domani in frazione Repergo l’ultimo saluto a Paolo Zuccaro, vigile in pensione

I funerali nella chiesa di Repergo

Saranno celebrati domani mattina, venerdì, alle 10, nella chiesa di frazione Repergo a Isola d’Asti i funerali di Paolo Zuccaro, scomparso nel pomeriggio di venerdì scorso per un tragico incidente agricolo, mentre era impegnato in alcuni lavori in campagna, attività a cui si dedicava nel tempo libero. Zuccaro, 67 anni, era un commissario della polizia municipale di Asti in pensione. La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio in tutte le persone che lo avevano conosciuto: dal punto di vista sia personale sia professionale Paolo Zuccaro era molto apprezzato. Un coro unanime tra amici, colleghi e compaesani lo ricordano come persona straordinaria per la sua costante disponibilità e cortesia e per il suo carattere piacevole e solare. «Una notizia che ci ha profondamente rattristati, era un punto di riferimento per il Comando della polizia municipale ed era un amico», hanno ricordato con emozione il comandante Riccardo Saracco e tanti suoi colleghi. Un bel ricordo aveva lasciato anche tra i mercatali: tra i suoi impegni lavorativi infatti le aree mercatali della città. Commozione anche nella sua Isola, comunità a cui si dedicava, come volontario nella Pro Loco e in parrocchia. Questa sera, giovedì, alle 20,30, sarà recitato il rosario sempre nella chiesa di frazione Repergo. Paolo Zuccaro lascia la moglie Irene, i figli Barbara e Roberto, il fratello Bruno, cognata e familiari.