E’ di Asti il tecnico delle luci indagato nel caso di molestie alla dj Ema Stockholma

Ha 40 anni e lavora per la società cui era affidato il service

E’ un astigiano di 40 anni, G. A., il tecnico delle luci indagato per molestie nei confronti di Ema Stokholma, la dj ripresa sotto la gonna durante le prove del suono in vista della performance musicale alla Mole Antonelliana per San Giovanni.

Cellulare sistemato per filmare sotto la gonna della dj

Era stata lei stessa ad accorgersi della presenza di un telefono cellulare in una cassa spia vicino alla consolle sistemata in modo da poter filmare la dj sotto la gonna. Senza alcun dubbio, visto che il telefonino aveva registrato dieci minuti di filmato delle parti intime dell’artista. Una situazione che l’aveva profondamente scossa e fatta arrabbiare tanto da sporgere denuncia per molestie sessuali; denuncia raccolta dalla polizia municipale di Torino che ha condotto le indagini per risalire all’autore del gesto.

Accertamenti su altri cellulari e pc dell’uomo

E proprio oggi la Procura ha aperto un fascicolo a carico del tecnico delle luci astigiano per il reato di molestie. L’uomo lavora per la società alla quale è stato affidato il service per lo spettacolo. Il pm Drammis ha disposto anche che venissero effettuati ulteriori accertamenti su cellulare e pc dell’uomo alla ricerca di eventuali altri filmati e soprattutto per capire se i filmati siano stati condivisi in rete.