Mostra di Chagall, da stasera visite guidate con aperitivo a tema

Visita guidata e aperitivo

Si terrà stasera (venerdì) “L’ultimo bouquet”, il primo dei tre eventi esclusivi legati alla mostra “Chagall. Colore e Magia”, ospitata fino al 3 febbraio a Palazzo Mazzetti e caratterizzata da un notevole successo di pubblico.

Ad organizzarli la Fondazione Asti Musei in collaborazione con la Caffetteria Mazzetti.

Gli eventi consistono in visite guidate alla mostra dedicata al favoloso mondo dell’artista bielorusso, con successivo aperitivo a tema ispirato alla sua colorata immaginazione e alla sua patria di origine. I profumi dei fiori tanto amati da Chagall saranno infatti ispirazione per i barman della Caffetteria Mazzetti che proporranno aperitivi alcolici e analcolici.

Gli eventi avranno luogo per tre venerdì consecutivi: oggi, il 25 gennaio e il 1° febbraio, sempre alle 18, con partenza da Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357) e conclusione nell’attigua caffetteria.

Costo complessivo: 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 0141/530403; prenotazioni@astichagall.it.

Laboratorio per bambini su Chagall

Sempre a Palazzo Mazzetti, oggi (venerdì), alle 17, si terrà un appuntamento della rassegna Palazzo Mazzetti for kids, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 12 anni. Intitolato “Mondi capovolti”, è legato alla mostra di Chagall.

Utilizzando diverse tecniche, i partecipanti creeranno un mondo capovolto in cui passeggiare idealmente, elaborando i soggetti preferiti del pittore bielorusso.

Durata: un’ora e un quarto. Costo: 8 euro.

Prenotazioni: 0141/530403; didattica@fondazioneastimusei.it.